Появилось видео с места ДТП в Харькове с "новой Зайцевой"

Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением.

Появилось видео с места ДТП на улице Сумской в Харькове, произошедшего поздно вечером 15 сентября.

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Кадры были опубликованы на одном из харьковских Telegram-каналов. На записи сняли работу медиков с пострадавшими.

По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем кабриолета Audi TT не справилась с управлением.

Ранее сообщалось, что в Харькове 23-летняя девушка за рулем Audi на тротуаре совершила наезд на четырех пешеходов.