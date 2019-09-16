Появилось видео с места ДТП в Харькове с "новой Зайцевой"
11:51, 16 сентября 2019Происшествия
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Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением.
Авария в Харькове
Появилось видео с места ДТП на улице Сумской в Харькове, произошедшего поздно вечером 15 сентября.
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Кадры были опубликованы на одном из харьковских Telegram-каналов. На записи сняли работу медиков с пострадавшими.
По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем кабриолета Audi TT не справилась с управлением.
Ранее сообщалось, что в Харькове 23-летняя девушка за рулем Audi на тротуаре совершила наезд на четырех пешеходов.
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