Выбросил из окна и добил об асфальт: живодеру, который убил кота на глазах у детей, дали условный срок (видео)
В Виннице 50-летнего местного жителя Геннадия Ветрова, который безжалостно убил кота на глазах у детей, осудили на пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года.
Читайте такжеОблили зеленкой и били по ногам: зоозащитники в Киеве устроили самосуд над живодером (видео)Как говорится в сюжете ТСН, пока приговор суда не вступил в силу, мужчина будет находиться под домашним арестом, а после – его освободят.
Отмечается, что инцидент произошел три месяца назад. Ветров выбросил из окна пятого этажа, а потом добил кота об асфальт. При этом сделал это во дворе в присутствии соседских детей. Уже мертвое животное он выбросил в помойку. А расправился с ним за то, что тот съел кусок колбасы из холодильника.
Винницкие зоозащитники считают наказание мягким, но говорят: хорошо, что дело вообще дошло до суда.
Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре живодер перерезал горло собаке на глазах у детей.