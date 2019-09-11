Выбросил из окна и добил об асфальт: живодеру, который убил кота на глазах у детей, дали условный срок (видео)

Как только приговор вступит в силу, мужчину освободят из-под домашнего ареста.

В Виннице 50-летнего местного жителя Геннадия Ветрова, который безжалостно убил кота на глазах у детей, осудили на пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года.

Читайте такжеОблили зеленкой и били по ногам: зоозащитники в Киеве устроили самосуд над живодером (видео)Как говорится в сюжете ТСН, пока приговор суда не вступил в силу, мужчина будет находиться под домашним арестом, а после – его освободят.

Отмечается, что инцидент произошел три месяца назад. Ветров выбросил из окна пятого этажа, а потом добил кота об асфальт. При этом сделал это во дворе в присутствии соседских детей. Уже мертвое животное он выбросил в помойку. А расправился с ним за то, что тот съел кусок колбасы из холодильника.

Винницкие зоозащитники считают наказание мягким, но говорят: хорошо, что дело вообще дошло до суда.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре живодер перерезал горло собаке на глазах у детей.