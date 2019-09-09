Потому что надоела: живодера, который перерезал горло собаке на глазах у детей, задержали

Задержанному грозит до трех лет ограничения свободы.

В Днепре установили и задержали 46-летнего местного жителя, который на глазах у детей избил собаку, а затем ударил ее ножом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеВо Львове неизвестные связывают бездомных котов скотчем и оставляют умиратьОб этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что 8 сентября в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции обратились очевидцы преступления.

«Задержанного доставили в отделение полиции и опросили. Он рассказал, что это его собственная собака, и что она ему надоела», – говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Задержанному грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Также на мужчину составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщал УНИАН, задержанный сначала бил и мучил собаку, а потом занес во двор и перерезал ей горло. Животное срочно доставили в круглосуточную ветклинику, где ее прооперировали.