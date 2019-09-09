В Запорожье девочки-подростки жестоко избивали друг друга на глазах у сверстников (видео, 18+)
10:31, 09 сентября 2019Происшествия
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Причины драки не сообщаются, о реакции правоохранительных органов также ничего не известно.
В Запорожье произошла жуткая драка / Instagram, its_zp
В парке «Дубовая роща» города Запорожье произошла массовая драка подростков.
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Снятое свидетелями видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Это Запорожье». На нем можно видеть, как девушки избивали друг друга руками и ногами, а также тягали за волосы.
Рядом находятся сверстники участниц конфликта, но в драку никто не вмешивается. Некоторые снимают происходящее на телефоны.
Причины потасовки не сообщаются, о реакции правоохранительных органов также ничего не известно.
На видео присутствует ненормативная лексика
Напомним, в мае молодые девушки устроили в центре Киева жуткую массовую драку.
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