В Запорожье девочки-подростки жестоко избивали друг друга на глазах у сверстников (видео, 18+)

Причины драки не сообщаются, о реакции правоохранительных органов также ничего не известно.

В парке «Дубовая роща» города Запорожье произошла массовая драка подростков.

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Снятое свидетелями видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Это Запорожье». На нем можно видеть, как девушки избивали друг друга руками и ногами, а также тягали за волосы.

Рядом находятся сверстники участниц конфликта, но в драку никто не вмешивается. Некоторые снимают происходящее на телефоны.

Причины потасовки не сообщаются, о реакции правоохранительных органов также ничего не известно.

На видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, в мае молодые девушки устроили в центре Киева жуткую массовую драку.