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Молодые девушки устроили в центре Киева жуткую массовую драку (видео, 18+)

15:05, 30 мая 2019
Происшествия
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В центре Киева сняли женскую драку / Facebook - Киев опетаривный

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Видео инцидента было опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный». На нем можно видеть, как одна из участниц конфликта схватила свою оппонентку за волосы. К жестокой стычке присоединились еще две девушки. 

«Девочки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают…», – говорится в публикации.

Участниц стычки принялся разнимать один из свидетелей инцидента, мужчина. Причина конфликта не уточнаяется.

На видео присутствуют жестокие сцены и ненормативная лексика 

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 мая в центре Киева на Майдане Незалежности произошла драка с поножовщиной.

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Теги: #Киев#дракапогода в Киеве