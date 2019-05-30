Молодые девушки устроили в центре Киева жуткую массовую драку (видео, 18+)

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

Несколько молодых девушек устроили жестокую драку в самом центре столицы.

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Видео инцидента было опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный». На нем можно видеть, как одна из участниц конфликта схватила свою оппонентку за волосы. К жестокой стычке присоединились еще две девушки.

«Девочки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают…», – говорится в публикации.

Участниц стычки принялся разнимать один из свидетелей инцидента, мужчина. Причина конфликта не уточнаяется.

На видео присутствуют жестокие сцены и ненормативная лексика

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 мая в центре Киева на Майдане Незалежности произошла драка с поножовщиной.