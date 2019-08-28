Взрыв газа в доме в Дрогобыче: количество погибших возросло до 2 человек (видео)

Семь человек госпитализированы, из них четыре ребенка.

Под завалами на месте взрыва подъезда жилого дома в Дрогобыче Львовской области найдено тело еще одного погибшего человека.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Таким образом, количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме возросло до 2 человек. Еще 7 человек госпитализированы в больницы, из них 4 ребенка.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в 02:46 в четырехэтажном жилом доме на вул. Грушевского, 101 произошел взрыв бытового газа. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения.

К проведению поисково-спасательных работ привлечены 399 человек и 39 единиц техники.