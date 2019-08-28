цей матеріал доступний українською

Взрыв газа в доме в Дрогобыче: количество погибших возросло до 2 человек (видео)

09:05, 28 августа 2019
Происшествия
198 0
Взрыв газа разрушил дом в Дрогобыче / фото: ГСЧС

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеОбрушившийся в Харькове мост полтора года как в аварийном состоянии – специалист

Таким образом, количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме возросло до 2 человек. Еще 7 человек госпитализированы в больницы, из них 4 ребенка.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в 02:46 в четырехэтажном жилом доме на вул. Грушевского, 101 произошел взрыв бытового газа. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения.

К проведению поисково-спасательных работ привлечены 399 человек и 39 единиц техники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв#Львовская область#Дрогобычпогода во Львове