Взрыв газа в доме в Дрогобыче: количество погибших возросло до 2 человек (видео)
09:05, 28 августа 2019Происшествия
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Семь человек госпитализированы, из них четыре ребенка.
Взрыв газа разрушил дом в Дрогобыче / фото: ГСЧС
Под завалами на месте взрыва подъезда жилого дома в Дрогобыче Львовской области найдено тело еще одного погибшего человека.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Таким образом, количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме возросло до 2 человек. Еще 7 человек госпитализированы в больницы, из них 4 ребенка.
Как сообщал УНИАН, 28 августа в 02:46 в четырехэтажном жилом доме на вул. Грушевского, 101 произошел взрыв бытового газа. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения.
К проведению поисково-спасательных работ привлечены 399 человек и 39 единиц техники.
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