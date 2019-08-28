В Дрогобыче взрыв газа разрушил многоэтажку: есть погибший и пострадавшие

К проведению поисково-спасательных работ привлечены 173 человека и 32 единицы техники.

В городе Дрогобыч Львовской области произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме. По меньшей мере один человек погиб, семь человек госпитализированы. Трое из пострадавших – дети.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, удалось спасти пятерых человек, один из которых – ребенок.

Отмечается, что взрыв произошел в 02:46 на улице Грушевского, 101. Подъезд дома с первого по четвертый этаж был разрушен.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

По данным областной полиции, на месте работают кинологи и следственно-оперативная группа, причины инцидента устанавливаются. Правоохранители также разбирают завалы.