В маршрутке Киева извращенца поймали на горячем - соцсети (видео)

На место инцидента вызвали правоохранителей.

В Киеве в маршрутке №401 поймали извращенца, который камерой телефона снимал видео под юбкой у молодой девушки.

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Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. В сети выложили соответственное видео.

Ситуация произошла возле остановки "Индустриальный мост". На место происшествия вызвали правоохранителей.

Пользователей сети возмутил такой поступок молодого человека.

Ранее в Киеве мужчина около 50 лет приставал в троллейбусе к 9-летней девочке.