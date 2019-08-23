В маршрутке Киева извращенца поймали на горячем - соцсети (видео)
15:51, 23 августа 2019Происшествия
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На место инцидента вызвали правоохранителей.
Злоумышленник якобы попался на горячем / Скриншот
В Киеве в маршрутке №401 поймали извращенца, который камерой телефона снимал видео под юбкой у молодой девушки.
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Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. В сети выложили соответственное видео.
Ситуация произошла возле остановки "Индустриальный мост". На место происшествия вызвали правоохранителей.
Пользователей сети возмутил такой поступок молодого человека.
Ранее в Киеве мужчина около 50 лет приставал в троллейбусе к 9-летней девочке.
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