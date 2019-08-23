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В маршрутке Киева извращенца поймали на горячем - соцсети (видео)

15:51, 23 августа 2019
Происшествия
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Злоумышленник якобы попался на горячем / Скриншот

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Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. В сети выложили соответственное видео.

Ситуация произошла возле остановки "Индустриальный мост". На место происшествия вызвали правоохранителей.

Пользователей сети возмутил такой поступок молодого человека.

Ранее в Киеве мужчина около 50 лет приставал в троллейбусе к 9-летней девочке.

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Теги: #Киев#маршруткапогода в Киеве