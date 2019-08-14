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В Киеве ищут извращенца, который приставал к 9-летней девочке в троллейбусе

12:25, 14 августа 2019
Происшествия
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В Киеве извращенец приставал к 9-летней девочке в троллейбусе / фото pixabay.com

Об этом в группе "Киев оперативный" написала мама ребенка с просьбой о помощи найти злоумышленника.

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"Примерно на Северном мосту к моему ребенку 9 лет (девочка) подошёл мужчина лет 50. Он был одет в рубашку в бело-красную клетку и синие джинсы. Внешность не наша. Стал возле ребенка, достал свой половой орган и кончил ребенку на ноги", - написала женщина.

По ее словам, девочка ехала в троллейбусе с бабушкой, но настолько испугалась, что не смогла даже позвать родственницу. Мужчина же на проспекте Ватутина вышел из транспорта и скрылся.

"Заявление в полицию написано, вещи ребенка изъяты. Ищу свидетелей. Возможно кто-то сможет описать этого черта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине родственник-педофил растлил шестилетнюю девочку.

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Теги: #Киев#ребенок#педофилыпогода в Киеве