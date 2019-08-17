Шестеро - в реанимации: в больнице рассказали о пострадавших в результате смертельного пожара в Одессе

По словам врача самая распространенная патология у пострадавших – термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Шестеро пострадавших во время пожара в одесском отеле "Токио Стар" находятся в реанимации.

Об этом сообщил заведующий ожоговым отделением больницы №10 Александр Ставратий, передает Радио Свобода. В эту больницу доставили семерых из десяти госпитализированных в результате пожара, которые получили наиболее серьезные повреждения.

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По данным врача, двое из пострадавших – одесситы, четверо – жители других населенных пунктов Украины. Еще один пострадавший – гражданин иностранного государства.

«[Поражены] различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология – термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рот, язык – все было черного цвета», – сказал Ставратий.

Он уточнил, что среди госпитализированных в его заведении пострадавших – трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в одесском отеле "Токио Стар" произошел масштабный пожар. В результате инцидента 8 человек погибли, еще 10 были госпитализированы.