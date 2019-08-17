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В одесском отеле произошел масштабный пожар, 8 погибших (фото)

06:05, 17 августа 2019
Происшествия
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Ликвидировать пожар удалось в 04:32 утра / фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 августа в 01:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1-а в гостинице "Токио Стар" на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 3:35, ликвидировать его удалось в 04:32 утра. К тушению пожара были привлечены 50 спасателей и 13 единиц техники.

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По данным ГСЧС, в результате инцидента погибли 8 человек, еще 10 человек пострадали.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2017 года в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три воспитанницы творческого коллектива "Адель".

Правоохранители открыли несколько уголовных производств, в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

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