На Львовщине художник зарезал жену из-за бурьяна
В одном из сел Львовской области мужчина зарезал свою жену за беспорядок во дворе.
Об этом информируют в сюжете «Чрезвычайных Новостей» Факты ICTV.
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Отмечается, что 67-летний художник был знаменитостью в своей деревне и даже расписал местную церковь.
«Соседи видели в нем доброго и порядочного человека, но дома мужчина превращался в настоящего тирана. О том, что он бил свою жену, знали только ближайшие соседи. Одна из них рассказала, что даже видела, как муж бил жену деревянной палкой», - говорится в сюжете.
Однажды между супругами разгорелся конфликт, и художник ударил женщину кухонным ножом в грудь, после чего она умерла.
Художника задержали, ему грозит 15 лет тюрьмы.
Как сообщал УНИАН, в Днепре в квартире на улице Артековской 24-летний парень с ножом набросился на свою мать. Женщина уже была мертва, а он продолжал наносить удары, после чего бросил орудие убийства и скрылся.