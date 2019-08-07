На Львовщине художник зарезал жену из-за бурьяна

Художник ударил женщину кухонным ножом в грудь, из-за чего она умерла.

В одном из сел Львовской области мужчина зарезал свою жену за беспорядок во дворе.

Об этом информируют в сюжете «Чрезвычайных Новостей» Факты ICTV.

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Отмечается, что 67-летний художник был знаменитостью в своей деревне и даже расписал местную церковь.

«Соседи видели в нем доброго и порядочного человека, но дома мужчина превращался в настоящего тирана. О том, что он бил свою жену, знали только ближайшие соседи. Одна из них рассказала, что даже видела, как муж бил жену деревянной палкой», - говорится в сюжете.

Однажды между супругами разгорелся конфликт, и художник ударил женщину кухонным ножом в грудь, после чего она умерла.

Художника задержали, ему грозит 15 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в квартире на улице Артековской 24-летний парень с ножом набросился на свою мать. Женщина уже была мертва, а он продолжал наносить удары, после чего бросил орудие убийства и скрылся.