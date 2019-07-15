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В Днепре парень жестоко убил свою мать, ударив ее более 200 раз ножом

14:42, 15 июля 2019
Происшествия
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Парень задержан / фото mukachevo.net

В Днепре в квартире на улице Артековской 24-летний парень с ножом набросился на свою мать. Женщина уже была мертва, а он продолжал наносить удары, после чего бросил орудие убийства и сбежал. 

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По предварительным данным, основанным на показаниях жильцов дома, между родственниками возникла ссора, сообщает "Информатор".

В какой-то момент парень схватил кухонный нож и забежал в ванну, где находилась его мать. Установлено, что он нанес ей 252 удара ножом, прежде чем оставил тело в покое и сбежал. От полученных травм женщина, 1973 года рождения, скончалась на месте.

Вскоре парня, 1995 года рождения, нашли и задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и сейчас держат под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Теги: #Днепр#убийствопогода в Днепре