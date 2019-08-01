В Киеве автомобиль госохраны влетел в дерево – водитель умер от сердечного приступа (видео)

Прибывшие на место медики не смогли реанимировать мужчину, он умер за рулем автомобиля.

На улице Тарасовской в Киеве автомобиль Renault службы госохраны съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водителю стало плохо за рулем, и спустя несколько минут он скончался.

Читайте такжеТройное ДТП произошло на Львовщине: один водитель погиб, еще один – в больнице (видео)

Как сообщает «Информатор», авария произошла около 08:50. Renault въехал в дерево. Прохожие заметили, что водителю плохо. Автомобиль оставался заведен, а мужчину за рулем трясло от судорог.

Прибывшие на место патрульные выбили в автомобиле окно, открыли его и заглушили двигатель. Вскоре приехали медики и попытались откачать мужчину, но тщетно. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Правоохранители подтвердили, что мужчина был сотрудником госохраны. Ему было около 50 лет. В последний момент он успел избежать столкновения с другими авто и наезда на пешеходов, больше в инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра пьяный водитель иномарки Hyundai Getz врезался в маршрутку с пассажирами Mercedes Sprinter, в результате 11 человек госпитализированы.