В центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку – пострадали более 10 человек (фото, видео)

Состояние виновника аварии врачи оценивают как тяжелое.

На пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского в Днепре автомобиль Hyundai Getz врезался в маршрутку Mercedes Sprinter с пассажирами. В результате аварии автобус перевернулся на бок, госпитализированы более 10 человек.

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Как сообщает «Информатор», ДТП произошло примерно в 7 утра. По предварительной информации полиции, за легковушкой велась погоня, так как водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге водитель Hyundai не справился с управлением и влетел в маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города.

С места аварии госпитализированы более 10 человек, состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое. Тормозной путь легковушки составил около 40 метров.

Ранее сообщалось, что в Житомире пьяный водитель, зажав руку полицейскому дверным стеклом, протянул его за своим автомобилем около 35 метров.