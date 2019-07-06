Организуется добровольческая поисковая группа для поиска пропавших.

В Одесских катакомбах потерялись четыре человека.

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, региональный главк ГСЧС просит помощи у специалистов, которые имеют опыт поисковых работ под землей.

По его словам, люди спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области.

"6 июля в 13.20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация о том, что 5 июля группа неизвестных лиц (3 мужчин и женщина) спустились в катакомбы системы "Центральная". В установленное контрольное время – в субботу в 9:00 – они на связь не вышли", - сообщил Покровский.

В настоящее время организуется добровольческая поисковая группа для поиска пропавших людей.