Украинские дайверы помогают спасать детей в пещере в Таиланде

Украинские дайверы участвуют в спасательной операции с первых дней. В пещере остаются еще четверо детей и их тренер.

Украинские дайверы присоединились к спасательной операции детей в частично затопленной пещере в Таиланде

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в социальной сети Facebook.

"Тревожно наблюдаю за спасательной операцией 12-ти юных футболистов и их тренера в Таиланде. Важно, что украинские дайверы пришли на помощь с первых дней спасательной операции. Ибо нет ничего ценнее человеческой жизни", - сообщил Климкин.

Также дипломат разместил фотографию, на которой видно четырех дайверов со снаряжением.

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Как известно, в настоящее время спасены 8 ребят. По свидетельству свидетелей, которые входят в команду спасателей, в понедельник было спасено еще четырех футболистов.

В пещере остаются еще четверо детей и их тренер.

Как сообщал УНИАН, на севере Таиланда в воскресенье, 8 июля, из затопленной пещеры были эвакуированы первые четверо из двенадцати юных футболистов.

12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску с привлечением международной команды спелеологов продолжалась с 23 июня, когда спортсмены после тренировки спрятались в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.

Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.