"То приседал, то вставал": под Радой задержали "закладчика" с дипломатом амфетамина - СМИ

Увидев патрульную машину, мужчина начал убегать.

В Киеве в субботу, 29 июня, во время патрулирования территории Мариинского парка возле Верховной Рады задержали «закладчика» с черным дипломатом амфетамина.

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на свои источники.

Полицейские обратили внимание на поведение гражданина, который с дипломатом в руках то приседал, то вставал во время передвижения по парку. Увидев патрульную машину, мужчина начал убегать.

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Как оказалось, задержанный делал в парке так называемые наркотические «закладки» для своих «покупателей». В дипломате оказалось около двух десятков свертков с таблетками, по внешнему виду похожими на амфетамин.

По мнению оперативников, «минер» использовал классический дипломат, чтобы выглядеть более интеллигентно и отсеять подозрения правоохранителей.

Задержанного доставили в местное управление полиции для оформления материалов. Согласно ч.1 ст.307 УК Украины ("Незаконный сбыт наркотических веществ), ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве милиция разоблачила злоумышленников в сбыте запрещенных таблеток под видом средств для похудения.