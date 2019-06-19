Психотропы для похудения: наркоторговцам в Киеве не удалось "замаскировать" запрещенные таблетки
В Киеве милиция разоблачила злоумышленников в сбыте запрещенных таблеток под видом средств для похудения.
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Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, мужчину и женщину задержали во время проведения очередного этапа оперативной закупки.
«В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях сообщников полицейские обнаружили и изъяли 8400 таблеток с содержанием психотропного вещества, они сбывали под видом средств для похудения. Розничная стоимость изъятых препаратов по ценам «черного» рынка составляет более 200 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
Также правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карточки фигурантов, которые наркодельцы использовали для связи и расчета с «клиентами». Изъятое направили на проведение экспертного исследования.
Задержанными оказались жители столицы, 1983 и 1993 годов рождения. За совершенное злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков.
Как сообщал УНИАН, ранее на выезде из Киева полицейские обнаружили в элитном внедорожнике 25 килограммов героина.