В Харькове облили краской приемную нардепа Бойко (фото)

В партии Бойко пожаловались, что еще не успели ликвидировать последствия от "прошлого погрома" возле офиса.

В Харькове злоумышленники облили красной краской общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Об этом член партии, депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик сообщил на своей странице в Facebook.

"На офис «Оппозиционной платформы - За Жизнь» в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия от прошлого погрома ...Достали!", - написал он.

В свою очередь Отдел коммуникации полиции Харьковской области информирует, что полиция осуществляет проверку информации о повреждении приемной одного из народных депутатов.

«Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения. Сообщение о данном факте поступило в службу "102" сегодня, 30 июня, в 09.30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается», - отметили в полиции.

Ранее в Харькове в сквере Макаренко напротив центрального входа в парке Горького неизвестные разбили зеркальные инсталляции.