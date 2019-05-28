В Харькове вандалы разбили арт-объект (фото)

14:17, 28 мая 2019
Общество
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В Харькове вандалы пвредили инсталляции \ Жить в Харькове

Об этом сообщил директор Департамента коммунального хозяйства горсовета Алексей Богач, передает сообщество Жить в Харькове.

Арт-объект был установлен в 2017 году \ Жить в Харькове

По его словам зеркальные конструкции повредили в ночь на 28 мая. Арт-объект начнут восстанавливать, когда следователи завершат осмотр места происшествия.

Зеркальные инсталляции установили напротив парка Горького и в сквере "Стрелка" летом 2017 года.

На месте акта вандалима работала полиция \ Жить в Харькове
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Теги: #Харьков#вандалыпогода в Харькове