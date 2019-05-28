В Харькове вандалы разбили арт-объект (фото)

Зеркальные конструкции повредили в ночь на 28 мая.

В Харькове в сквере Макаренко напротив центрального входа парка Горького неизвестные разбили зеркальные инсталляции.

Об этом сообщил директор Департамента коммунального хозяйства горсовета Алексей Богач, передает сообщество Жить в Харькове.

По его словам зеркальные конструкции повредили в ночь на 28 мая. Арт-объект начнут восстанавливать, когда следователи завершат осмотр места происшествия.

Зеркальные инсталляции установили напротив парка Горького и в сквере "Стрелка" летом 2017 года.