На Николаевщине в ужасном ДТП погиб полицейский (фото)
На Кривоозерщине Николаевской области в ужасном ДТП погиб сотрудник полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Столкновение двух автомобилей, ВАЗ-2107 и Renault Logan. произошло сегодня, 2 июня, около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска.
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27-летний водитель Ваза, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, который находился вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь.
Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и спасатели, прибыло руководство Кривоозерского отделения полиции и ГУНП, также должны прибыть следователи Следственного управления и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
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