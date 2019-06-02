На Николаевщине в ужасном ДТП погиб полицейский (фото)

Всего в ДТП погибли двое водителей, а женщина-пассажир получила травмы.

На Кривоозерщине Николаевской области в ужасном ДТП погиб сотрудник полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Столкновение двух автомобилей, ВАЗ-2107 и Renault Logan. произошло сегодня, 2 июня, около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска.

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27-летний водитель Ваза, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, который находился вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и спасатели, прибыло руководство Кривоозерского отделения полиции и ГУНП, также должны прибыть следователи Следственного управления и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, возле села Булдинка Одесской области на автодороге "Одесса-Южный" произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota и ГАЗ.