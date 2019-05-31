На Одесщине в ДТП погибли четыре человека (фото)

Столкнулись автомобили Toyota и ГАЗ.

Возле села Булдинка Одесской области на автодороге "Одесса-Южный" произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota и ГАЗ.

В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в отделе коммуникации Одесской области. Происшествие произошло вечером 30 мая.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Тернопольской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.