цей матеріал доступний українською

На Одесщине в ДТП погибли четыре человека (фото)

08:13, 31 мая 2019
Происшествия
298 0
В Одесской области произошло смертельное ДТП, погибли четыре человека / фото od.npu.gov.ua

В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в отделе коммуникации Одесской области. Происшествие произошло вечером 30 мая.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

фото od.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Тернопольской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Одесская областьпогода в Одессе