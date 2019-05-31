На Одесщине в ДТП погибли четыре человека (фото)
08:13, 31 мая 2019Происшествия
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Столкнулись автомобили Toyota и ГАЗ.
В Одесской области произошло смертельное ДТП, погибли четыре человека / фото od.npu.gov.ua
Возле села Булдинка Одесской области на автодороге "Одесса-Южный" произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota и ГАЗ.
В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в отделе коммуникации Одесской области. Происшествие произошло вечером 30 мая.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
фото od.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 30 мая в Тернопольской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
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