В Киеве мужчина развращал 6-летнего сына сожительницы

Сейчас злоумышленник задержан, он дает признательные показания.

В Киеве 30-летний мужчина занимался растлением малолетнего сына своей сожительницы.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"Вчера в полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель совершал развратные действия в отношении ее 6-летнего сына: проникал пальцами рук в анальное отверстие и касался руками половых органов ребенка", - написал он.

По словам Аброськина, сейчас злоумышленник задержан, он дает признательные показания.

"Установить и задержать этого подонка удалось только после того, как в детский садик за ребенком пришел его родной отец, и персонал садика обратил его внимание на эти синяки", - добавил он.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку.