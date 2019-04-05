На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку (фото)

Задержанный ранее уже отбывал наказание за развращение малолетних детей.

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, 4 апреля в полицию поступила информация от очевидцев о том, что неизвестный мужчина заводит в подъезд малолетнюю девочку и пытается снять с нее одежду.

В ходе проверки на месте происшествия правоохранители задержали и доставили в Покровское отделение полиции ранее судимого за аналогичные преступления мужчину 1980 года рождения.

Как установлено, ранее мужчина отбывал наказание за развращение малолетних детей.

Во время осмотра помещения задержанного было обнаружено множество игрушек и конфеты, которыми он угощал девочку.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, опрашивают свидетелей указанного происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине педагог в течение года развращал пятерых малолетних.