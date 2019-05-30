В Одессе будут судить мужчину, добивавшего ногами травмированных в ДТП бойцов Нацгвардии

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

В Одессе завершено расследование в отношении местного жителя, добивавшего ногами тяжело травмированных в результате произошедшего 30 марта ДТП бойцов Национальной гвардии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в избиении бойцов, пострадавших в ДТП на проспекте Добровольского.

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В ведомстве отметили, что 39-летний житель Одессы, увидев аварию и ее ужасные последствия, подбежал к трем нацгвардейцам, которые находились в беспомощном состоянии, и начал избивать их ногами.

Сейчас по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 марта в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек были госпитализированы.

Установлено, что водитель, управляя Opel Vectra, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилями Suzuki Grand Vitara и Mercedes-Benz Vito.

После столкновения он выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов – бойцов Нацгвардии, которые несли службу по обеспечению общественного порядка. На месте погиб военнослужащий Виталий Флоря, 1996 года рождения, пятерых человек – двух нацгвардейцев и троих гражданских – госпитализировали.

После того как бойцов сбил автомобиль, их начал бить ногами местный житель, который оказался на месте ДТП. Впоследствии его задержали.

22 мая прокуратура направила в Суворовский районный суд обвинительный акт в отношении 31-летнего водителя автомобиля, спровоцировавшего ДТП.