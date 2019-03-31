Кровавое ДТП в Одессе: подозреваемый в добивании пострадавших нацгвардейцев задержан (фото, видео)

Подозреваемый имеет судимость, обвиняется по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

В Одессе сегодня задержан подозреваемый в избиении бойцов Национальной гвардии, пострадавших 30 марта в результате наезда иномарки.

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Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Вчера в Одессе произошла трагедия. Трое молодых нацгвардейцев вышли на патрулирование города. В них, на скорости врезался водитель-неадекват на «левых» евробляхах. Один гвардеец погиб на месте, двое в тяжелом состоянии – в Одесском госпитале. Водитель задержан», - написал он.

«После страшного удара трое гвардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали «скорую» – и тут – эта мразина в синей куртке – он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина», - добавил министр.

По словам Авакова, подозреваемый сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и «скорая».

«Искали его всю ночь и полдня – он прятался, однако сейчас его нашли. Подозреваемый - ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит, некий Путилин. Он обвиняется по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», наказание по которой –до 5 лет лишения свободы», - констатирует руководитель МВД.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 марта в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализированы.

В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes, в результате чего одну из иномарок откинуло на пешеходную часть улицы, где находились бойцы Нацгвардии. На месте погиб один военнослужащий Виталий Флоря, 1996 года рождения, пять человек – двое нацгвардейцев и трое гражданских – травмированы. Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.