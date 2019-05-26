В Харькове неизвестный «заминировал» жилую многоэтажку

Правоохранителям пришлось эвакуировать 180 жильцов дома. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ выявлено не было.

В Харькове неизвестный «заминировал» многоэтажный жилой дом.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сигнал об угрозе взрыва в доме по переулку Лизы Чайкиной поступил в полицию 26 мая около 13:22.

После прибытия на место вызова правоохранители осмотрели 600 квадратных метров помещений, 800 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 180 человек.

Никаких взрывных устройств или других опасных веществ оперативники Новобаварского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи не обнаружили.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.