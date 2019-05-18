Эвакуировали более 7 тысяч человек: информация о заминировании 19 ТЦ в Харькове не подтвердилась

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 390 тыс. 958 кв. метров помещений.

В Харькове взрывотехники не обнаружили никаких опасных веществ после сообщения о заминировании 19 торговых центров.

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Как сегодня сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах поступила на электронный адрес областного главка полиции 17 мая около 15.00.

На местах работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 390 тыс. 958 кв. метров помещений и 30 тыс. 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 7020 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации происшествий по Уголовному кодексу Украины.