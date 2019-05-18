Эвакуировали более 7 тысяч человек: информация о заминировании 19 ТЦ в Харькове не подтвердилась
В Харькове взрывотехники не обнаружили никаких опасных веществ после сообщения о заминировании 19 торговых центров.
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Как сегодня сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах поступила на электронный адрес областного главка полиции 17 мая около 15.00.
На местах работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 390 тыс. 958 кв. метров помещений и 30 тыс. 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 7020 человек.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Решается вопрос о квалификации происшествий по Уголовному кодексу Украины.