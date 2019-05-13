В Киеве мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю - девочку госпитализировали

За содеянное злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В Киеве задержан 27-летний мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В прокуратуре отметили, что 11 мая в Святошинское управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в отношении ее 15-летней дочери совершено сексуальное насилие.

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Когда полицейские прибыли на место происшествия, то выяснили, что мужчина, проживающий в их доме, совершил в отношении несовершеннолетней неправомерные действия сексуального характера.

Потерпевшую госпитализировали с характерными травмами. Мужчина задержан.

По данному факту задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве на улице Озерная, 20, неизвестный изнасиловал 21-летнюю девушку и скрылся.