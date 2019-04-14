В Киеве молодую девушку изнасиловали возле собственного дома
На улице Озерная, 20 в Киеве неизвестный изнасиловал 21-летнюю девушку и скрылся.
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Как сообщает "Информатор", правоохранители получили вызов на линию "102" около 00:30 14 апреля.
Когда на место прибыли патрульные, к ним обратилась потерпевшая, которая рассказала, что она возвращалась домой. Вблизи дома №20, в котором и проживает, на нее напал неизвестный мужчина.
Мужчина затащил девушку за гаражи, где и изнасиловал ее. Отмечается, что после инцидента жертва не позвонила в полицию, правоохранителей вызвала ее подруга.
Пострадавшую госпитализировали в больницу для проведения экспертиз. Обстоятельства инцидента устанавливает следствие.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля, в электричке сообщением "Киев-Гребенка" мужчина сначала ограбил, а затем изнасиловал 14-летнюю девочку.