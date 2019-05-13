В Харьковской области задержали мужчину, который "заминировал" мясокомбинат

Злоумышленником оказался 39-летний работник мясокомбината, который решил таким образом отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты.

В Харьковской области полиция задержала мужчину, который "заминировал" мясокомбинат в городе Богодухов.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сигнал о "минировании" поступил 11 мая.

На место происшествия выезжали работники районного отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Полицейские осмотрели 8 тысяч кв. метров помещений и 12 тысяч кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. В ходе тщательного обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

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"Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Таким образом правонарушитель решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Теперь "минеру" грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция задержала мужчину, который "заминировал" Черниговскую областную детскую больницу.