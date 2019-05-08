Полиция задержала мужчину, который «заминировал» Черниговскую областную детскую больницу.

Как сообщили в Секторе коммуникации полиции Черниговской области, сегодня на линию «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о минировании Черниговской областной детской больницы.

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«На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Полицейские проверили здание лечебного учреждения и прилегающую к нему территорию, но подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружили», - говорится в сообщении.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. «Нарушителем оказался ранее судимый неработающий житель Борзнянского района, который после выпивки решил таким образом «ускорить» лечение семьи в этом медучреждении. Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания», - информируют в полиции.

Мужчина задержан. Статьей 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.