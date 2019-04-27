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В Днепре сожгли автомобиль главреда газеты "Заря"

15:31, 27 апреля 2019
Происшествия
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Автомобиль сгорел дотла / фото: пресс-служба полиции

Как сообщили УНИАН в Днепропетровской областной организации Национального союза журналистов Украины, автомобиль сгорел дотла.

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В Днепропетровской областной организации НСЖУ призвали правоохранительные органы тщательно и как можно скорее расследовать преступление.

«Подобные запугивания представителей СМИ - недопустимы. Никто не имеет права оказывать давление на журналистов, посягать на жизнь, здоровье или личное имущество коллег. Подобные действия - это наступление на свободу слова в целом», - говорится в сообщении.

В Днепропетровской областной организации НСЖУ отмечают, что подобные преступления в отношении журналистов уже становятся системой. Так, в свое время в Днепре неизвестные подожгли автомобиль в то время главного редактора газеты «Зоря» Ксении Зайцевой, а в Каменском был уничтожен автомобиль журналиста Сергея Гузя. Виновные в поджогах до сих пор не наказаны.

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Теги: #Днепр#поджегпогода в Днепре