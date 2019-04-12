В Одессе подожгли «коктейлем Молотова» припаркованный внедорожник
13:23, 12 апреля 2019Происшествия
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На месте происшествия работает полиция.
Неизвестные подожгли «коктейлем Молотова» припаркованный внедорожник Toyota / фото НПУ
Сегодня в центре Одессы неизвестные злоумышленники бросили «коктейль Молотова» в припаркованную иномарку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 11.00 поступило сообщение о поджоге иномарки на улице Старопортофранковской.
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Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.
Со слов очевидцев, двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Toyota, припаркованный возле дома № 53.
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