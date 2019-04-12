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В Одессе подожгли «коктейлем Молотова» припаркованный внедорожник

13:23, 12 апреля 2019
Происшествия
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Неизвестные подожгли «коктейлем Молотова» припаркованный внедорожник Toyota / фото НПУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 11.00 поступило сообщение о поджоге иномарки на улице Старопортофранковской.

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Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Со слов очевидцев, двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Toyota, припаркованный возле дома № 53.

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Теги: #Одессапогода в Одессе