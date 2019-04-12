В Одессе подожгли «коктейлем Молотова» припаркованный внедорожник

На месте происшествия работает полиция.

Сегодня в центре Одессы неизвестные злоумышленники бросили «коктейль Молотова» в припаркованную иномарку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 11.00 поступило сообщение о поджоге иномарки на улице Старопортофранковской.

Читайте такжеНа Ривненщине БТР наехал на гражданское авто (фото)

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Со слов очевидцев, двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Toyota, припаркованный возле дома № 53.