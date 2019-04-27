цей матеріал доступний українською

В Харькове "заминировали" аэропорт

12:38, 27 апреля 2019
Происшествия
48 0
обновлено
В Харькове из аэропорта эвакуируют граждан из-за сообщения о минировании / фото УНИАН

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила около 09:00.

Проводилась эвакуация граждан из аэропорта и осмотр помещений и прилегающей территории.

В ходе проверки взрывотехники обследовали 20 тысяч кв. м помещений и 5 тысяч кв. м прилегающей территории. Также были эвакуированы 589 граждан.

"В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля из-за сообщения о заминировании эвакуировали столичный аэропорт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #аэропорт#Харьков#минированиепогода в Харькове