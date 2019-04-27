В Харькове "заминировали" аэропорт

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила около 09:00.

Полицейские проверяют сообщение о заминировании Международного аэропорта «Харьков».

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила около 09:00.

Проводилась эвакуация граждан из аэропорта и осмотр помещений и прилегающей территории.

В ходе проверки взрывотехники обследовали 20 тысяч кв. м помещений и 5 тысяч кв. м прилегающей территории. Также были эвакуированы 589 граждан.

"В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля из-за сообщения о заминировании эвакуировали столичный аэропорт.