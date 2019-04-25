Из столичного аэропорта снова эвакуируют людей из-за сообщения о "минировании"
12:40, 25 апреля 2019Новости туризма
162 0
Правоохранители проверяют здание аэропорта и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных предметов.
В Киеве снова "заминировали" аэропорт / Иллюстрация REUTERS
Из аэропорта «Киев» им. Сикорского (аэропорт "Жуляны") проводят эвакуацию людей из-за сообщения о заминировании.
Читайте такжеВокзалы, гостиницы и мэрия: в Днепре опять волна телефонных минирований (видео)
Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.
«В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта «Киев», расположенного на улице Медовой», - говорится в сообщении.
На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.
В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию людей и проверяют здание и прилегающую к нему территорию.
Отметим, это уже не первое «минирование» аэропорта «Киев» на этой неделе аналогичное сообщение там получили позавчера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter