Из столичного аэропорта снова эвакуируют людей из-за сообщения о "минировании"

Правоохранители проверяют здание аэропорта и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Из аэропорта «Киев» им. Сикорского (аэропорт "Жуляны") проводят эвакуацию людей из-за сообщения о заминировании.

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Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

«В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта «Киев», расположенного на улице Медовой», - говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию людей и проверяют здание и прилегающую к нему территорию.

Отметим, это уже не первое «минирование» аэропорта «Киев» на этой неделе аналогичное сообщение там получили позавчера.