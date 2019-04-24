В Киеве на территории ВДНХ нашли повешенным молодого парня (фото)
11:26, 24 апреля 2019Происшествия
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Тело, которое висело на одном из деревьев в зеленой зоне, обнаружили бегуны.
На ВДНХ нашли повешенным парня / фото Андрей Шматов / Информатор
В Киеве на территории ВДНХ нашли труп молодого парня. Тело, которое висело на одном из деревьев в зеленой зоне, обнаружили бегуны.
Около 09:00 на место происшествия прибыли сотрудники службы охраны, которые и вызвали полицию, сообщает "Информатор".
Затем на место прибыл экипаж патрульной полиции, а также карета скорой помощи. Копы и медики обнаружили парня, который висел в петле на высоте около метра от земли.
фото Андрей Шматов / Информатор
Сейчас на территории ВДНГ работает следственно-оперативная группа. Помимо причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить также личность погибшего. К тому же рассмотрят версию, действительно ли это самоубийство.
Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье нашли повешенными супругов-пенсионеров.
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