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В Киеве на территории ВДНХ нашли повешенным молодого парня (фото)

11:26, 24 апреля 2019
Происшествия
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На ВДНХ нашли повешенным парня / фото Андрей Шматов / Информатор

Около 09:00 на место происшествия прибыли сотрудники службы охраны, которые и вызвали полицию, сообщает "Информатор".

Затем на место прибыл экипаж патрульной полиции, а также карета скорой помощи. Копы и медики обнаружили парня, который висел в петле на высоте около метра от земли.

фото Андрей Шматов / Информатор

Сейчас на территории ВДНГ работает следственно-оперативная группа. Помимо причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить также личность погибшего. К тому же рассмотрят версию, действительно ли это самоубийство.

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье нашли повешенными супругов-пенсионеров.

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Теги: #Киев#самоубийствопогода в Киеве