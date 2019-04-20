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На Прикарпатье нашли повешенными супругов-пенсионеров

14:50, 20 апреля 2019
Происшествия
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На Прикарпатье произошло двойное самоубийство / фото Billy Curtis via flickr.com

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В пресс-службе ГУ НП в Ивано-Франковской области рассказали, что о самоубийствах полиции сообщил сельский глава Нижнего Березова, а ему все рассказала соседка умерших, передает "Галицкий корреспондент".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что покончили с собой мужчина 1953 года рождения и его жена 1960 года рождения. Они оба повесились на территории своего хозяйства: один во дворе, другой в коридоре дома.

Сейчас полицейские открыли уголовное производство, но больше информации можно будет узнать после получения результатов экспертиз.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля на Львовщине повесился десятиклассник.

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Теги: #самоубийство