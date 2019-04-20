В Каменском стреляли в общественного активиста

Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих.

В городе Каменское Днепропетровской области стреляли в местного общественного активиста Евгения Найду.

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Как сообщает в Facebook Каменский отдел полиции, сообщение о происшествии поступило в полицию около 16:30.

По предварительной информации, неизвестные из автомобиля совершили в сторону 33-летнего мужчину выстрел. Потерпевший получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих - мужчина и женщина, которым на месте оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

Вместе с тем местное издание "Событие" сообщает, в центре Каменского стреляли в общественного активиста Найду.

По данным очевидцев, из Lanos вышел мужчина в маске и дважды выстрелил в Найду из обреза, после чего скрылся с места преступления на авто.

Активист был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, его оперируют.

Найда является председателем общественной организации "Движение Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.