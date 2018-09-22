В центре Одессы неизвестные стреляли в активиста, потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии

Глава Одесской городской организации партии "Сила Людей" Олег Михайлик попал в больницу с ранением плеча и грудной клетки.

Сегодня в центре Одессы неизвестные стреляли в активиста Олега Михайлика. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, в субботу поздно вечером в полицию поступила информация о нападении на Михайлика.

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Как отметил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк,

в полиции имеется информация о том, что активист «получил телесные повреждения при неустановленных обстоятельствах».

Как сообщил УНИАН активист Михаил Голубев, который сейчас находится в ГКБ №1, куда доставили Михайлика, у потерпевшего - огнестрельное ранение, большая кровопотеря.

«Покушение произошло на улице Осипова, возле дома, в котором он живет. В больницу его доставили в состоянии клинической смерти. Сейчас медики пытаются его реанимировать, чтобы провести хирургическую операцию», - сказал Голубев.

На месте происшествия работает полиция.

Михайлик известный в Одессе активист, представляет местную организацию «Силы Людей», постоянный участник акций против застройки побережья и пр., выступает в открытой оппозиции к городской власти.