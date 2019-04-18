Студенты нашли посреди винницкого парка человеческие останки

В ХVIII веке на месте парка было польское католическое кладбище.

Двое студентов нашли в одном из парков Винницы человеческие кости. В дальнейшем выяснилось, что на месте находки когда-то было католическое захоронение.

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Как сообщается в сюжете ТСН, могилы ХVIII столетия давно заброшены и засыпаны землей, историки не имеют возможности их исследовать.

Отмечается, что обычная утренняя пробежка для винницкого студента Мирослава и его подруги началась с неожиданной находки. «Увидели срубленное дерево, и захотели посчитать сколько ему лет по кольцам, подошли ближе и заметили такую кость человеческую», - рассказывает юноша.

Человеческие останки лежали в яме прямо возле пенька. По словам историков, в XVIII веке там было польское католическое кладбище. Теперь склепы, в которых похоронены поляки, просто под ногами. Что делать с костями дальше, не знают ни историки, ни коммунальщики.

«В Виннице отсутствует практика с историей кладбищ. Это специфическая тема, где надо быть большим фанатом и любить общаться с мертвыми», - говорит директор центра истории Винницы" Александр Федоришен.

Винницкие католики считают, что останки следует немедленно перезахоронить, потому что это неуважение к умершим.

Зато в парке польская громада хочет видеть памятный мемориал. А пока историки и католики размышляли относительно мемориала и перезахоронения, руководство парка решило проблему по-своему - уже через полчаса на месте появились двое рабочих с лопатами, которые просто закопали в старую могилу.

Ранее сообщалось, что в США бабушка подала в суд на кладбище, на котором провалилась до родителей в могилу.