В США бабушка подала в суд на кладбище, на котором провалилась к родителям в могилу

«Быть затянутым в могилу родителей во время посещения кладбища холодным декабрьским днем в предзакатный час... Это крайне пугающе и травматично», - заявил адвокат бабушки.

Жительница острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) Джоан Каллен подала в суд на местное кладбище за то, что провалилась в могилу родителей.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Инцидент произошел еще 19 декабря 2016 года. Американка наклонилась, чтобы поправить ленту на погребальном венке, когда земля под ее ногами просела. Из-за этого Каллен упала и разбила голову о надгробный камень. От испуга и неожиданности бабушка отскочила назад и провалилась в яму. Чтобы не провалиться глубже, ей приходилось держаться за надгробие. Каллен звала на помощь, но никто не пришел, так как на кладбище не было посетителей.

«Быть затянутым в могилу родителей во время посещения кладбища холодным декабрьским днем в предзакатный час... Это крайне пугающе и травматично», - заявил адвокат бабушки Джозеф Перрини, который рассчитывает на компенсацию в 5 миллионов долларов для 64-летней подзащитной.

Сама Каллен заверяет, что постоянно страдает от ночных кошмаров и после случившегося не посещала могилу родителей и больше не планирует.

Адвокат считает, что могильщики, закапывающие соседнюю могилу, оставили под землей полость, в которую и провалилась бабушка.

«Это ужасно, и такое не должно случаться ни с кем. Мы хотим убедиться, что руководство кладбища и его работники сделали выводы из ситуации. Мы хотим увериться, что больше никто не пострадает», - заявил Перрини.