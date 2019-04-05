В Днепре полицейские устроили погоню со стрельбой

По неподтвержденной информации, заметив полицейских, один из мужчин начал убегать, а другой пытался скрыться на автомобиле Hyundai.

В центре Днепра ночью, 5 апреля, полицейские устроили погоню со стрельбой за злоумышленниками, в результате чего была разбита полицейская Toyota, а один патрульный получил травму.

Об этом сообщает «Информатор».

«Сегодня, во время патрулирования, инспекторы заметили граждан, которые пытались завладеть автомобилем Toyota. Патрульные решили задержать граждан, но те попытались скрыться на автомобиле Hyundai и повредили служебный автомобиль», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По неподтвержденной информации, заметив полицейских, один из мужчин начал убегать, а другой пытался скрыться на автомобиле Hyundai. Но проезд ему заблокировали служебные автомобили Mitsubishi и Toyota. Злоумышленника это не остановило, и он продолжил движение, повредив полицейские автомобили и наехав на патрульного. После этого патрульные приняли решение применить табельное оружие.

Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку. Розыскные мероприятия продолжаются. Детали происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Ривном трижды в течение одного вечера патрульные останавливали пьяного таксиста.