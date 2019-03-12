В Ривном трижды за вечер патрульные останавливали пьяного таксиста (видео)

Во время второй "встречи" с копами драгер показал свою максимальную отметку в 5 промилле.

В Ривном трижды в течение одного вечера патрульные останавливали пьяного таксиста.

Впервые о нетрезвом водителе сообщили прохожие, говорится в сюжете ТСН.

Копы поймали его с содержанием алкоголя в крови, который превышал норму в 15 раз. На мужчину составили админпротокол, взяли обязательства не садиться за руль и отпустили.

А через два часа задержали вновь. Пьяного водителя за рулем остановил уже другой патруль и теперь драгер показал уже 5 промилле - это максимальная отметка, которую способен зафиксировать аппарат. Вновь админпротокол и предупреждения.

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И через три часа состоялась новая встреча копов и неугомонного таксиста. В этот раз дуть в драгер он отказался, поэтому копам терпение окончательно лопнуло, в авто водителя уже не пустили - составили третий протокол, и взялись охранять автомобиль от нетрезвого водителя.

«В одном из трех случаев остановки этого водителя он останавливался без нарушений правил дорожного движения. То есть именно так, что он не препятствует дорожному движению. Если бы полицейский забрал автомобиль на штрафплощадку с помощью эвакуатора, он бы совершил превышение своих полномочий, чего мы допустить не можем», - говорит командир батальона патрульной полиции Ривненской области Андрей Лисничук.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ровно патрульные пытались остановить пьяного водителя с гранатой.