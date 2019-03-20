На Тернопольщине перевернулся один из вагонов поезда с пассажирами (фото)

На месте аварии поезд простоял примерно 30 минут, люди не пострадали.

На Тернопольщине перевернулся один из вагонов поезда с пассажирами.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 19 марта около 20:30 на перегоне Прошова-Микулинцы у дизель-поезда, который курсировал по маршруту Тернополь-Залещики, перевернулся средний вагон поезда. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада Тернопольского локомотивного депо.

Всего в дизель-поезде было три пассажирских вагона. В какой-то момент передняя пара колес среднего вагона сошла с рельсов.

На момент аварии в вагонах находилось около 50 пассажиров. Люди не пострадали. Всех пассажиров пересадили в первый вагон и поезд продолжил движение до станции "Залещики".

На месте ДТП поезд простоял примерно 30 минут. Во время осмотра на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 м.

По данному факту продолжается проверка, устанавливаются окончательные причины аварии.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине на ходу загорелся пассажирский поезд.