На Ривненщине на ходу загорелся пассажирский поезд (видео)
11:59, 06 марта 2019Происшествия
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Огонь тушили два с половиной часа, привлекли к этому и пожарный поезд.
Спасатели эвакуировали полторы сотни пассажиров / фото пресс-служба ГСЧС области
Вблизи села Немовичи в Ривненской области во вторник, 5 марта, в 16:40 на ходу загорелся пассажирский поезд сообщением "Сарны - Здолбунов".
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
фото пресс-служба ГСЧС области
На место вызова немедленно было направлено дежурное отделение спасателей 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны, а также местную пожарную команду села Немовичи.
фото пресс-служба ГСЧС области
Спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение дизельного поезда, и сразу эвакуировали полторы сотни пассажиров. Жертв и пострадавших нет.
фото пресс-служба ГСЧС области
К ликвидации было привлечено 2 единицы спецтехники ГСЧС и 8 человек личного состава спасателей. Огонь тушили два с половиной часа, привлекли к этому и пожарный поезд. Причина пожара устанавливается.
На Ривненщине на ходу загорелся пассажирский поезд
Как сообщал УНИАН, в ночь на первое марта на Харьковщине под колесами поездов погибли двое мужчин.
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