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На Ривненщине на ходу загорелся пассажирский поезд (видео)

11:59, 06 марта 2019
Происшествия
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Спасатели эвакуировали полторы сотни пассажиров / фото пресс-служба ГСЧС области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

фото пресс-служба ГСЧС области

На место вызова немедленно было направлено дежурное отделение спасателей 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны, а также местную пожарную команду села Немовичи.

фото пресс-служба ГСЧС области

Спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение дизельного поезда, и сразу эвакуировали полторы сотни пассажиров. Жертв и пострадавших нет.

фото пресс-служба ГСЧС области

К ликвидации было привлечено 2 единицы спецтехники ГСЧС и 8 человек личного состава спасателей. Огонь тушили два с половиной часа, привлекли к этому и пожарный поезд. Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на первое марта на Харьковщине под колесами поездов погибли двое мужчин.

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Теги: #поезд#пожар#Ривненщина