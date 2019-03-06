На Ривненщине на ходу загорелся пассажирский поезд (видео)

Огонь тушили два с половиной часа, привлекли к этому и пожарный поезд.

Вблизи села Немовичи в Ривненской области во вторник, 5 марта, в 16:40 на ходу загорелся пассажирский поезд сообщением "Сарны - Здолбунов".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

На место вызова немедленно было направлено дежурное отделение спасателей 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны, а также местную пожарную команду села Немовичи.

Спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение дизельного поезда, и сразу эвакуировали полторы сотни пассажиров. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации было привлечено 2 единицы спецтехники ГСЧС и 8 человек личного состава спасателей. Огонь тушили два с половиной часа, привлекли к этому и пожарный поезд. Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на первое марта на Харьковщине под колесами поездов погибли двое мужчин.