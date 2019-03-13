В Харькове пятеро детей набросились на взрослого мужчину (видео)
14:30, 13 марта 2019Происшествия
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Дети по очереди подбегали к мужчине и били его ногами.
В Харькове дети толпой избили мужчину / скриншот
В одном из дворов Харькова пятеро малолетних набросились толпой и избили взрослого мужчину.
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Видео инцидента на своей странице опубликовал местный юрист Дмитрий Марцонь.
"В Харькове толпа малолетних напала на мужчину. Вспоминается случай с боксёром в Киеве, который силой поставил «нападавших» на место. Уверен что до таких сцен доводить нельзя. Дети должны знать своё место, уважать старших и Закон", - написал юрист.
На видео видно как группа из пяти мальчиков, со всех сторон по очереди подбегают и бьют мужчину.
Как сообщал УНИАН, в январе в центре Киева группа подростков жестоко избила прохожего.
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