В Харькове пятеро детей набросились на взрослого мужчину (видео)

Дети по очереди подбегали к мужчине и били его ногами.

В одном из дворов Харькова пятеро малолетних набросились толпой и избили взрослого мужчину.

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Видео инцидента на своей странице опубликовал местный юрист Дмитрий Марцонь.

"В Харькове толпа малолетних напала на мужчину. Вспоминается случай с боксёром в Киеве, который силой поставил «нападавших» на место. Уверен что до таких сцен доводить нельзя. Дети должны знать своё место, уважать старших и Закон", - написал юрист.

На видео видно как группа из пяти мальчиков, со всех сторон по очереди подбегают и бьют мужчину.

Как сообщал УНИАН, в январе в центре Киева группа подростков жестоко избила прохожего.