"Били ногами по голове и печени": в центре Киева группа подростков жестоко избила прохожего (фото, видео)

Эту группу подростков уже не раз замечали за нападением на прохожих.

В цетре Киева, в районе станции метро "Дворец спорта", группа подростков жестоко избила прохожего.

Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" со ссылкой на очевидца происшествия Илону Силенко.

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"Примерно в 20:00 - 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию", - рассказала женщина.

После этого, по её словам, подростки убежали в метро. Нескольких из них удалось задержать. Также сообщается, что затем подростки вернулись и продолжили бить мужчину.

В комментариях под постом пишут, что этот случай не единичный. 2 января эти же подростки на том же месте напали на мужчину с мальчиком подростком.

Также сообщается, что эту компанию неоднократно замечали возле Дворца спорта за распитием алкогольных напитков.

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Как сообщал УНИАН, 9 января во Львове избили почетного консула Бельгии.