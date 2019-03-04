Люди выбежали на крик: появились подробности жестокого убийства девушки в Харькове (видео)

Парень нанес девушке 10 ударов.

Знакомые убитой в Харькове школьницы рассказали некоторые подробности страшного происшествия.

Пара рассталась на 14 февраля, встречались 2,5 года, передает подробности местный сайт Город Х.

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Отмечается, что вечером 2 марта парень написал девушке, что хочет встретиться, назначил встречу недалеко возле ее дома, принес с собой кухонный нож.

"Они поссорились, и он нанес 10 ударов. После чего побежал к другу домой и там скрывался несколько часов, пока его не задержала полиция. Люди, которые там живут, выбежали на крик, вызвали скорую, но девочку не спасли", - написала в сети одноклассница девушки.

Вчера, 3 марта, одноклассники на место убийства принесли цветы, а также опубликовали видео, на котором запечатлены парень и его будущая жертва.

Напомним, вечером 2 марта в Харькове 16-летний парень убил 14-летнюю девушку. Ранее молодые люди встречались. Парень пригласил бывшую девушку на встречу, они поссорились и тот набросился на нее с ножом. Его уже задержали.